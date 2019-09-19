噪音問題與鄰居爭執　建築工摺刀傷人判囚

居於荃灣一大廈的建築工人，與鄰居就噪音問題而有爭執，工人並打破鄰居的氣窗，翌日與鄰居同下樓時，又被鄰居數名友人指摘，雙方遂起肢體衝突。工人期間突從褲袋中掏出一把摺刀，衝前及捅向鄰居其中一名友人，令對方腹部受傷。工人事後向警方自首而被捕，今(19日)在區院承認一項有意圖而傷人及一項刑事損壞罪，法官指工人雖受襲，但此非他親手執法的藉口，遂判他入獄14個月零6日。

控方指，24歲被告于浩云屬初犯，於2014年由內地來港定居。辯方求情指被告在事發前，曾受到襲擊，有人更以滑板車向被告施襲，故在受挑釁下犯事。被告身攜兩刀，是因工作需要及用來切生果，此非預謀案件，希望法庭給予機會。

法官判刑時則指，被告受襲後可逃走，再向執法機構投訴，受襲並非其親手執法的藉口，且被告以刀傷人，與其受襲的暴力程度並不相符。此外，案發時為晚上，亦非工作時間，被告身攜雙刀，顯示有一定程度預謀。法官續表示事主傷勢雖不嚴重，亦不算輕微，而法庭對被告因工帶刀一說雖然極有保留，但沒有其他證據下亦會接納。

案情指，被告居於荃灣大坡坊一大廈，與鄰居關係不佳。在去年8月2日，被告曾投訴鄰居的噪音問題，鄰居其後發現住所氣窗被打破，並懷疑被告所為於是報警。

翌日，被告與鄰居一同下樓，遭鄰居數名友人指摘，雙方起爭執，其中一人掌摑被告等，被告突掏出一把摺刀，衝向及捅當時一名15歲的林姓青年後離開，其後自首。被告警誡下承認破壞鄰居的氣窗，及遭數人拳打腳踢而用刀傷人。

事主被送院，其腹部有3厘米傷口及肝臟右葉有割傷等，留院至同年8月9日。