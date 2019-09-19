每周畀$500獨留兩子在港　台灣媽怪保安報警累要爭撫養權

家住何文田豪宅的台灣籍單親媽媽，被指每逢周一至周五均將兩名8歲及12歲的兒子獨留在家，一周僅給他們500港元生活費，然後逕自到台灣工作，直至周末她才返港照顧兩子，兩名小孩過着相依為命的生活近半年。直至今年2月，其中一名兒子忘記帶鑰匙未能歸家，驚動保安員報警，警方趁她回港在機場將她拘捕。涉事單親母今(19日)在九龍城法院否認兩項虐兒罪，案件排期於11月4日開審，她繼續獲准保釋。

41歲莊姓女被告，持香港身份證，報稱在台灣從事銀行職員工作，她被控於去年10月至今年2月7日，故意忽略照顧兩名兒子，其方式相當可能導致兩名兒子受到不必要苦楚。

操普通話的被告今無律師代表，她本來選擇認罪，後來又改口否認控罪。她指自己離婚後需一人照顧兩子，她曾找鄰居幫忙照顧兩子，但保安員決定報警她也沒辦法。

她透露兩名兒子事後需轉校，並一度交由保良局照顧，最近前夫已將兩子接回台灣。她批評保安「亂報警」，兩子本來在家安全無事，但入住保良局宿舍卻亂打人，她現在還要跟前夫爭奪兩子的撫養權。

裁判官問她需否傳召辯方證人，她說：「找甚麼證人？孩子已經安全回到台灣了，我現在只是來法庭交代，我沒有虐待兒童。」她指自己一直尊重香港政府對她的控訴，希望案件盡早審結。控方表示將傳召6名證人，審訊將透過視象直播系統進行，預計審訊3天。