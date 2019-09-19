內地生租上租兼違逗留條件　 判囚4周獲緩

內地女生來港讀書期間，將所住的大圍名城單位出租賺錢，被民政事務總署「放蛇」揭發。女生今(19日)在沙田法院承認沒有豁免證明書而管理旅館和違反逗留條件兩罪，裁判官直言案情嚴重，但接納她只是不想丟空單位造成浪費才犯案，最終判她入獄4星期，緩刑2年，另罰款5000港元。

辯方求情稱，被告梁素宁(19歲)從內地來港，案發時在浸大國際學院讀副學士，品學兼優。涉案單位今年8月約滿，但她5月已遷出，單位將會丟空3個月，她為了幫補租金，在不了解香港法律下而犯案。她已感到後悔，已受到很感大教訓，希望法庭輕判。

案情透露，民政事務總署職員在網上看到一個租房廣告，於是派員放蛇，最終相約了被告於今年6月8日在大圍港鐵站見面，被告隨後帶職員到涉案單位，收取5天共1000港元租金並給職員房匙，職員隨後表露身份並報警拘捕她，警誡下她否認知法犯法。調查發現，被告於去年8月以學生身份來港，獲准逗留至明年8月，期間不可參與任可業務，而涉案單位並未根據《旅館業條例》獲發豁免證明書。