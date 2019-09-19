水上的士拖到明年啟航　政府放寬至每日最少3航班

來往維港兩岸的「水上的士」啟航日期一拖再拖，運輸署向九龍城區議會提交的最新文件揭露，最快要到明年下半年才投入服務，較去年公布的啟航日子延遲了一年。運輸署綜合意向書及各界意見後，決定放寬「水上的士」的營辦要求，由原本規定班次需每45分鐘一班，改為每日最少提供3班，以增加航班靈活性。

運輸署在文件中指出，「水上的士」渡輪服務主線有5個上落點，包括啟德、紅磡、尖東、中環及西九龍，乘客可於任何一個站點自由上落，主線每個循環航程不可多於110分鐘。運輸署原本規定營辦商平日要提供22班渡輪，假日提供19班渡輪，班次約為45分鐘一班。惟最新文件放寬要求，僅規定每日提供最少3班，且當中1班需在晚上7時或以後從啟德開出，以便讓乘客享受維港景色。

運輸署亦沒有在文件中提及早前要求每船需至少提供150個座位的規定，僅指要設有冷氣設備、洗手間、行李架、哺育室、軟座及音頻導遊服務。署方亦建議「水上的士」票價多元化，提供來回票、即日票或半日票及月票。運輸署指，期望今年下半年進行招標，並估計最快於明年下半年啟航。

此外，運輸署亦同時復辦「中環至紅磡」渡輪航線，同樣於今年下半年招標，明年上半年投入服務。登岸點設置於紅磡(南)渡輪碼頭及中環8號碼頭西面的靠泊處，航程不可多於20分鐘。渡輪營辦商需在星期一至六由早上7時30分至晚上7時，以及於星期日及公眾假期由上午8時至下午6時提供渡輪服務。早上及傍晚的繁忙時段基本班次為最少30分鐘一班；非繁忙時段基本班次為最少60分鐘一班。