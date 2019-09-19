疑再多一款消毒藥水含「洋葱菌」　微生物學專家到藥行調查

袁國勇(中)及一批衞生署人員今午到大角咀一間藥行了解。(朱先儒攝)

瑪麗醫院揭發近2年最少有53名洗腎病人感染洋葱伯克氏菌，懷疑與一款消毒藥水有關，昨(18日)呼籲停用。消息指，專家懷疑市面再有多1款消毒藥水出問題，正調查事件。

東網拍攝到衞生防護中心總監黃加慶、香港大學微生物學系講座教授袁國勇及一批衞生署人員，今午(19日)前往大角咀一間藥行的辦公地點。據悉，專家再發現多一款消毒藥水出現問題，需要再調查消毒藥水的儲存和運送過程等。東網正向衞生署及醫院管理局查詢，正等候回覆。

此外，有消息透露受含菌消毒藥水影響的病人不止腎科病人，瑪麗醫院有數名需要使用左心室輔助器的病人出現感染，病人毋須留院，亦沒有致命個案，但發現受感染位置的細菌非常難清除，後來得知他們均曾使用昨日公布帶菌的同款消毒藥水清潔導管接駁位置，並已持續使用了一段時間。消息指，他們同樣有洋葱伯克氏菌感染情況。

衞生署昨日呼籲市民切勿使用該名為Pro-Medi Prosept的消毒藥水進行傷口護理，因為有關產品可能受細菌污染。