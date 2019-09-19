達文西《大西洋古抄本》手繪真迹　明起城大展出

想看文藝復興藝術大師達文西的真迹，不用遠赴法國，在香港也能欣賞。為紀念達文西逝世500周年，香港城市大學展覽館與米蘭昂布羅修圖書館合辦《達文西：藝術與科學．過去與現在》展覽，將首次在港展出12幅來自達文西筆記《大西洋古抄本》中的手繪真迹，包括多款軍事機械的設計手圖，以及在未有相機出現前就率先設計出的「暗箱」光學設置圖。展覽明日(20日)起至12月15日於城大展覽館舉行，免費入場。

《大西洋古抄本》是現存最大型的達文西筆記，共1119頁，題材涵蓋軍事機械、建築及科學等。是次來港展出的12幅達文西手稿真迹均來自該古抄本，全數由米蘭昂布羅修圖書館借出，將分為數學、科學及戰爭藝術等三個類別，展示達文西出類拔萃的研究成果。

由於達文西生於戰亂時期，更曾受聘為軍事工程師，故手稿中不乏軍事機械，其中一幅手稿《多管火炮機械裝置，多管弩炮研究圖》展示了達文西設計的三款大炮設計圖，以立體透視法一絲不苟地勾勒出火炮機械的設計，相比早期的火砲機亦更實用，彰顯其無與倫比的卓越軍事天分。

另一份《暗箱》設計手稿則體現了達文西對視覺、光學效果、透視法及藝術的靈活運用。在當時未有相機的年代，達文西已能夠繪畫出正在觀看的眼球，如置身於黑暗的箱中，有一個小孔讓光線進入，在晶狀體上投射出上下傾倒的影像。

是次展覽同時會展出5個按照達文西設計手稿製作而成的機器模型，例如：「可移動攻城機器」、「機械化軍用戰鼓」及「載旋轉裝甲及火炮的船艦」等。城大創意媒體學院亦邀請9名當代藝術家設想代入達文西，透過數碼媒體與AR虛擬實境技術呈現想像，藉以創作回應達文西的文化遺產，向一代奇才致敬。