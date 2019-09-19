修例風波：救援紀錄遭質疑曾修改　消防澄清有人「一知半解」

警方8月31日晚進入太子站執法，其後流傳有人失蹤及死亡。有立法會議員日前公開一份內部文件，質疑8月31日太子站救援行動紀錄事後曾遭修改。消防處於今午(19日)再召開記者會澄清，通訊中心人員為整理內容，有需要時會翻聽通訊紀錄而作出修訂，批評有人對相關紀錄「一知半解」及片面解讀，污衊前線消防、救護和通訊人員，希望他們不要作出不負責任的言論，以免再引起誤會。

副消防總長(總部)陳慶勇表示，由於通訊人員處理事故時會用上速記、符號等方式記錄資料，因此即時記錄有機會有出現不清楚的地方，而事後通訊中心會再翻聽紀錄，處方已就太子站事件翻聽逾千條通訊紀錄錄音，形容工作費時。

陳亦詳細解釋當晚多條訊息內容，他指，最初指有10人入院是初步分流指示，並非實際情況亦無實際執行，現場的救護指揮官在點算後準確指出為7名傷者。高級助理救護總長(港島及九龍區域)羅信堂補充，前線同事在處理大型事故時會初步高估傷者情況，以方便增加支援，加上當晚情況混亂，救護指揮官或會重複點算人數，傷者傷勢亦會有變。