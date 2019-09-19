修例風波：傳警員尖沙咀擺酒　網民揚言贈興警加強巡邏

反對修訂《逃犯條例》引發的示威衝突持續逾百日，連月來警方屢被批評處理不當，濫捕濫暴的質疑不絕於耳，警民關係亦愈益惡劣。早前網上流傳，指有警務人員今日（19日）會於尖沙咀彌敦道The One商場擺設婚宴，與伴侶「拉埋天窗」，透露「6時開始，8時入席」。網民其後紛紛留言指「旺吓佢」、「請唔請一大班手足去飲」、嚇到賓客唔敢去」，又表示「如果太多人等𨋢、搭𨋢，架𨋢要層層停，有啲人又唔記得出𨋢上上落落，咁好麻煩架喎。」

據了解，為防有人擾亂秩序，今午5時許，約20名警員到The One附近一帶加強巡邏，期間截停多名市民，要求對方交出身份證，又搜查其隨身物品，以檢查有否攜帶違禁品。現場所見，大部分被截查人士，均為穿黑衣的年輕人。眾人經查問後均獲放行，未見出現混亂場面。而The One商場今午則只有一部升降機能通往婚宴舉行的樓層。

另外，網上有傳指明日（20日）The One亦有一對同任警員的新人擺酒結婚，有網民稱「大家唔好咁大細超唔恭喜佢哋呀！」但未知消息真偽，亦未見有人討論進一步行動。