膠樽明起也可回「按樽」 每個回贈2毫每日上限10蚊

明日(20日)起飲品膠樽亦可「按樽」換錢！有飲品公司聯同八達通及世界綠色組織合作，在全港設置10部膠樽回收機，市民將完整、沒有盛載液體及附有條碼包裝紙的膠樽放入回收機，可憑八達通卡領取每個膠樽0.2港元現金回贈，回收計劃不限飲品牌子。

該10部膠樽回收機分別設於中大、東薈城、中環3號碼頭、又一城、香港聖公會東涌綜合服務、新都會廣場、南豐紗廠、太古坊、將軍澳廣場及V City。

每部回收機均可接收容量介乎330毫升至2公升的飲品膠樽，市民使用前先拍八達通卡，再將膠樽放入機內，機械會將膠樽壓縮，完成回收後市民再拍八達通卡便可領取現金回贈，每張八達通卡每日可領取上限10港元的現金回贈。回收的膠樽則交由清潔公司處理。

另外，世界綠色組織6至7月訪問了500名市民，66%人每星期都有飲用膠樽飲品，而72%市民會將用完的膠樽直接丟入垃圾桶，反映膠樽回收比率仍然偏低。調查又指，有85%市民願意使用提供回贈的膠樽回收機，當中近6成人希望領取現金回贈，亦有過半數市民認為政府應該出資興建膠樽處理設施，並提供經濟誘因以提升回收率。