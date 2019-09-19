修例風波︰官媒轟林行止被心魔奴役　為賦新詞顛倒黑白

香港反修例風波愈演愈烈。香港《信報》始創人林行止近日接連發文評論事件後，內地官媒發表評論炮轟，指林行止不惜折損斯文，竭力為暴力行為解畫，為歪理邪說正名，實是「貽笑世人」。文章又指，林行止獲封「香江第一健筆」，卻未有在文中講出邏輯、事實，體現正義、擔當，令人感到唏噓、嗟嘆。

官媒評論指出，林行止在香港風雨飄搖之際，發表「摧毀公物促進增長」、「暴力破壞有助GDP增長」等強詞奪理的言論，「心水清」的市民均知其動機何在；惟林面對社會批評竟「厚己非人」，以自己享有「言論自由」，表明不接受言論受「監察」，以主觀上的惡意揣測，否定別人說話的正當性，是不講道理的；如果以為堵上別人的嘴就能說明自己一貫正確，倒不如堵上自己的耳朵，活在筆鋒所至無往而不利的幻想世界中。

評論又指，林行止明知香港亂夠了，明知暴力衝擊違法，還一味鼓噪抬轎，「坐在冷氣房裏指點江山」，批評他應該好好想想甚麼才是「以正視聽」，文人應有的擔當。

評論批評，林行止筆力雄健卻被心魔奴役，為賦新詞不惜顛倒黑白，愈來愈讓人失望；直斥他不應當褻瀆自己的言論自由，再發那些煽風點火的文章。評論呼籲，林行止「善用手中的筆，站到公義的一邊，表現出真愛香港的一面」，撥正是非觀，傳播正能量，為時局作出真正的建樹。