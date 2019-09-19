為民鎚害：交通燈過多易釀車禍　陳帆替納稅人添災

薄扶林道早前發生致命車禍，導致一名香港演藝學院的21歲女生死亡，更揭發肇事路段爭取添加一組交通燈多年，政府卻一直拖，但同一時間，香港多處卻出現交通燈過多問題。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》今集要審判的正是運輸及房屋局局長陳帆，疏忽監管運輸署工作，不但令司機易跌入衝燈陷阱，行人被撞機會亦大大增加。節目批評官員受納稅人錢財，卻替納稅人「添災」。

節目點出大埔、黃竹坑和牛頭角不少路段都出現交通燈過多情況，容易令司機看錯燈，釀成交通意外。有記者曾在大埔一個問題路段視察，一小時内就有二十六輛車懷疑衝燈，當中有不少是重型車輛，一旦發生撞車事故，後果不堪設想。有區議員曾要求政府正視問題，卻被無視。有立法會議員就批評運輸署，指該署至今仍使用柱立式交通燈，不肯與時並進引入「龍門架」式應付實際需要，而且即使投訴多次，該署亦照樣嘆慢板，只以統計數字為自己開脫。

節目又以中環灣仔繞道為例，指中西區區議會開會時曾批評運輸署路牌指示不足，引致車輛換線時出現混亂，容易釀成意外。惟陳帆卻「死撐」，把責任推卸給駕駛者，指「需要時間適應同磨合」。節目批評陳這種「港官邏輯」，即使於六十米內出現兩組交通燈，陳亦不會承認是政府規劃錯誤，而是道路使用者沒有花時間去適應和磨合。

節目促請陳帆督促運輸署跟進各區交通燈分布情況，要做到不多亦不少，每支交通燈都恰到好處，否則就自行落區負責指揮交通，感受一下車輛趕不及煞掣衝過來的震撼感。

讀者欲觀看《為民鎚害》全部內容，方法簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。

另東網推出的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可揀選普通話配音收看，滿足不同觀眾口味。

安裝「東網」APP