政Whats噏：行會評分低　林正財話唔使民調都知

日前有民意調查顯示，剔除認知率較低嘅行會成員後，所有成員嘅評分都創歷史新低，身兼行會成員嘅安老事務委員會主席林正財今日(19日)出席一個活動後就話，唔需要民意調查，都感受到市民對行會或政府評分下降，而市民近期對政府嘅意見都非常尖銳。

其實，喺嗰個民調，林正財嘅認知率都唔高，即係冇乜市民識，因此冇評分。雖則佢話知道行會成員評分低，但佢認為將市民聲音帶入政府，屬於行會重要工作，無論市民對行會評分係點，都要繼續有關責任喎。

政府因修訂《逃犯條例》惹起軒然大波，反修例嘅激烈衝突已持續超過3個月，就算政府話撤回修例，但衝擊行動仍未見有降溫嘅蹤象，而政府早前就話司局長會走入社區，亦會構建平台同市民溝通，同市民直接對話。

林正財話市民同政府永遠處於互動，希望盡快展開有意義嘅溝通，政府亦希望藉互動的機會，思考點樣改變收集民意嘅機制，同埋點解唔明白市民嘅想法。佢仲話，唔會認為一次對談可以解決所有社會事件，相信有得傾總比冇得傾好，希望市民大眾盡量向政府表達心聲同訴求喎。