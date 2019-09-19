新增128人證染「洋葱菌」　多一款消毒藥水停用　藥行東主被捕

衞生署繼昨日(18日)呼籲市民勿用名為Pro-Medi Prosept的消毒藥水進行傷口護理，今(19日)再呼籲市民勿用一款名為Kam's KS-MED的消毒藥水進行傷口護理，因有關產品可能受細菌污染。

該署接獲醫管局通報，發現Kam's KS-MED的預先包裝消毒藥水被驗出對洋葱伯克氏菌呈陽性反應，該款產品於醫院店舖、社區藥房和店舖有售。

該產品由金星藥行供應。署方今日已聯同香港海關到位於大角咀的金星藥行進行聯合行動，並抽取產品樣本和相關物品作化驗。海關在行動中檢獲共495包懷疑附有虛假產地說明的消毒藥水，估計市值合共約990港元，並同時拘捕該公司一名72歲的男東主。

Kam's KS-MED消毒藥水含有0.05%葡萄糖酸氯己定，其標籤有「Non-medicine product」(即非醫藥產品)，因此市民不應用以處理傷口或用於破損皮膚。作為預防措施，金星藥行自願從市面回收有關產品，並已設立電話熱線： 2392 7537 於辦公時間內解答相關查詢。

該署指，就沒有標示可用作處理傷口的消毒用品，市民不應用來處理傷口或用於破損皮膚。市民在進行傷口護理時，應遵從醫護人員的指示。如有疑問，應尋求醫護人員的建議。

此外，衞生防護中心自昨日接獲醫管局首次通報後，再確認多117名和11名接受腎臟透析治療的病人於過去兩年分別被公立醫院和私家醫院診斷曾感染洋葱伯克氏菌。截至今日，共有181名病人已知受影響，涉及84男97女，年齡介乎24至100歲。流行病學調查仍進行中。