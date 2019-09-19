政Whats噏：元朗大球場重建拖足10年　康文署被轟真失敗

康樂及文化事務署早喺2011年就「吹風」要修葺元朗大球場，但事隔多年一直討論無結果，身兼元朗區議員嘅立法會議員陸頌雄(Michael)就話區議會提出嘅「重建元朗大球場東看台」計劃，今個禮拜終於獲得康文署接納，但預計2021年先可以動工，即由提出計劃到動工足足10年，直斥康文署好失敗。

重建元朗大球場早喺2年前被納入施政報告嘅「體育及康樂設施五年計劃」，呢個計劃上年都有喺立法會民政事務委員會討論過，當時好多議員都不滿東看台因為冇上蓋，搞到下晝比賽嘅時候畀陽光「射到正」，乜嘢都睇唔到，所以當時唔接受冇上蓋嘅東看台重建計劃。

Michael今日(19日)喺Facebook「報喜」，話康文署接納咗東看台加設上蓋嘅方案，但就嘆晒氣咁話真係好失敗呀，直斥康文署為咗一個東看台嘅上蓋，都可以講咁多輪都冇結論，中間仲有段時間差啲擱置成個計劃，雖然到最後係有好過冇，但過咗咁耐先決定到，已經間接影響造價啦！話時話，康文署拖到咁耐，民政事務局都責無旁貸，局長劉江華都唔可以甩身。

之前公布過嘅重建計劃，完工後西看台可以容納4000人；最新仲會使多1億重建埋東看台，完工後會有番個上蓋，令整個球場視覺上都會協調番。根據而家嘅方案，翻新後嘅球場仲會配備新聞廣播室、包廂、更多嘅更衣室、會議室，規格上可以舉辦亞協盃同亞冠盃，區議會覺得好滿意。

雖則東看台上蓋有望，但Michael話都要過好多關，最重要係喺財務委員會審批撥款申請時會唔會拉布。另外，佢都會同足球隊、學校呢啲經常使用球場嘅持份者傾一傾細節，唔想完工後好似小西灣運動場條跑道咁，一唔小心就留低啲「後遺症」，佢就話好唔鍾意球場啲柱，因為成日都遮住佢睇比賽呀！

康文署回覆查詢時話，重置東看台加建永久上蓋早前諮詢元朗區議會轄下地區設施管理委員會並獲得支持，政府預計2021年就工程諮詢立法會民政事務委員會同工務小組委員會，若獲財委會通過撥款，預計工程喺2021年第4季展開，而重建計劃嘅造價需於完成詳細設計後才能確定。