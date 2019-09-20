無間斷緊貼局勢　東網總瀏覽量突破8億

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》領先業界，創立《東網新聞台》，即將於本月25日強勢開台。本港近日局勢動盪，東網謹守崗位，全程報道最新消息，瀏覽量及手機APP下載量連月來屢創新高。在短短3個月內，東網總瀏覽量勁升超過8成，手機APP新增下載量更激增6倍，成績驕人。《東網新聞台》登場後，豐富節目源源不絕，全天候為讀者提供全球最快、最新、最現場資訊，只要一機在手，便能掌握全球脈動。

東網走在最前，全球讀者只需透過一部手機，便能無遠弗屆地緊貼本港最新局勢。東網直播備受讀者支持，在近月多個社會事件中，累積直播觀看次數屢創佳績，而東網的瀏覽量亦錄得強勁升幅，5月至8月間，總瀏覽量由4億5700多萬，勁升至8億3500萬，升幅逾80%！

隨局勢持續升溫，東網無間斷與讀者一起緊貼現場，帶動手機APP下載量節節上升。在7月與8月，東網APP連續錄得每月超過18萬的手機應用程式新增下載量，與5月比較，勁升超過6倍。

《東網新聞台》將於本月25日開台，並推出最新節目「東網正點新聞」，由專業主播譚敏聰、鍾蔚瑩、陸智豪為讀者報道本港、兩岸及國際重點新聞，節目每小時更新，務求為讀者提供最新、最詳盡資訊。要收看「東網正點新聞」，讀者只要點擊東網APP介面Menu bar中的「電視」按鈕，點擊螢幕上方的播放器即可。讀者更可隨時重溫節目，十分方便。

(東網瀏覽量乃按內部系統計算，以2019年8月份和5月份數字作比較。APP新增下載量乃按Google Play Store、iPhone App Store及國內主要平台計算，以2019年8月份和5月份數字作比較。)