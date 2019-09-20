東方日報A1：政府救市冇影　旺區商場現吉舖潮

反修例風波打殘零售業，多區商場湧現吉舖潮。銅鑼灣有商場近月出現最少半成吉舖，租戶狂呻整天未有生意成交，需貼錢入貨及交租；葵涌有租戶嗟嘆，人流大跌70%，情況持續或考慮結業；旺角亦有商場現逾10間吉舖，租戶苦喊生意較以往稍遜。政府早前公布多項措施支援中小企，惟業界質疑有關措施成效，有零售業協會呼籲業主減租半年，立法會議員則建議政府加強本地零售市場。

「生意差過沙士。」銅鑼灣東角Laforet兩層共有約140個舖位，現時至少7個冇商戶承租，亦有部分舖位被用作臨時店舖擺放宣傳品，另外約20個商戶於櫥窗貼上「要求減租」等字條。店主李小姐指，經營藥妝店逾8年，主要客源為內地及海外遊客，直言因近期示威活動，導致其生意大跌，「試過全日都冇開過單，一般都係做得幾百蚊生意。」她續指，2017年業主曾將租金由約8萬港元減至3萬港元，惟近月生意額僅5萬港元，扣除入貨成本，需貼錢才可勉強維持經營。近月才續租兩年的她質疑，政府公布的中小企支援措施用途不大，「只係幫到大企業，落唔到小企業手中」，期望業主可減免租金。

平日人頭湧湧的葵涌廣場人流亦明顯減少，三樓有逾10間吉舖貼有招租廣告。同層賣女裝服飾的韋小姐直指，近月生意跌逾50%，扣除3萬多港元租金，連工資亦難以支付，「除咗星期六、日，連之後嘅星期一都會好靜，可能影響咗市民嘅購物心情。」經營服裝店10多年的她指，情況可謂前所未見，廣場人流大減70%，部分商戶因此關門，若情況持續，或會考慮結業。對於早前有協會呼籲業主減租，她表示贊成，「之前沙士有減租1年，但今次業主到依家都冇講過。」

主打年輕人市場的旺角新之城，2樓及3樓至少有11間吉舖，閘外列有租務熱線。在場內經營精品店的鄭小姐指，開業1年多，近月商場人流略為減少，稍為影響生意，惟未曾聽聞政府向中小企提供支援措施。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，近兩個月港島區銅鑼灣軒尼詩道、波斯富街、灣仔以至上環，九龍區太子、旺角、尖沙咀彌敦道沿途，及新界零星地區如沙田、元朗等熱門示威區的舖位租務市場較受影響。零售舖一般於周末生意較旺，惟遇上近期示威活動，加上旅遊業不景，消費力弱，打擊更大。他又指，現時吉舖開始湧現，不少租客期望業主減租，幅度由30%至60%不等，陸續有業主願意短期減租，「寧願留番租客，好過丟空。」他補充，不少租約起租日期為10至11月，屆時或有更多租戶不續租，又難有新租客頂上，預料未來3個月舖位空置率更高。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指，今年上半年受中美貿易戰影響，本港零售市道持續低迷，至6月負增長情況更明顯，7月零售業總銷貨值按年下跌11.4%，預料9月市道更淡靜。其中，高價貨品如珠寶、鐘錶等零售額跌幅較大，約40%至60%，位於旅遊區的服裝店、藥妝店等商戶亦錄得近50%跌幅，至於部分類別如超級市場仍有升幅，她估計因市民減少外出用餐，故帶動有關表現。

對於政府推出的支援措施，謝表示歡迎，惟零售業需各方協力渡過難關。因此該協會早前呼籲商舖業主減租50%，為期半年，然而反應一般，只有個別業主表示體諒，大部分大業主未有回應，她明言焦急，「呢3個月（商戶）捱得好辛苦，中小企特別難捱，現金流交唔起租，虧損無可避免。」

十一假期雖為黃金檔期，惟立法會議員邵家輝指，旅客數字下跌對零售業造成嚴重打擊，預料9月及10月情況不樂觀。

葵涌廣場發言人表示，客戶服務中心作為物業管理人，負責葵涌廣場公共地方之日常營運及管理，由於上址商舖由不同業主持有，故有關的實際租務狀況，需要直接與各商舖業主作進一步了解。東網亦向銅鑼灣東角Laforet及旺角新之城查詢，惟至截稿前未有回覆。