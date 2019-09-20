資助不足開支轉嫁家長　全日制幼稚園最高加學費4倍

免費幼稚園教育計劃第三年實施，全日制幼稚園資助不足問題陸續浮現。本學年約有七成參加計劃的幼稚園申請調整學費，在已完成審批的五百九十五所提供全日或長全日制課程的幼稚園中，四成半獲准加學費，部分加幅高達四倍。

本學年每名幼稚園學童的資助額按通脹水平上調，半日制調升至三萬五千一百一十港元，全日制及長全日制則分別調升至四萬五千六百四十港元及五萬六千一百八十港元。根據各幼稚園最新的收費證明書資料，約九成半日制幼稚園本學年免收學費，九所獲准加費，加幅約為百分之五。

不過，一向被指資助水平遠不及成本的全日制幼稚園，四成半獲准加學費，當中大埔循道衞理幼稚園全日制課程去年全年學費為三百九十六港元，今年勁升四倍至一千九百九十一港元。東網曾致電幼稚園查詢詳情，但未獲回覆。屯門區路德會呂祥光幼稚園全日制課程亦加學費二點一倍，即每年八千港元，該校校長林月好指之前的學費水平偏低，加學費是希望可收支平衡。

筲箕灣循道衞理幼稚園全日制課程本學年學費為四千四百廿二港元，加幅為一成七，該校校長霍少鳳指出，全日制課程資助不足，「燈油火蠟樣樣貴，但一定要畀優質服務小朋友」，又指校方入不敷支出現虧損。她直言，全日制課程深受家長歡迎，反觀半日制下午班「無咩人報讀」，認為當局應重視全日制幼稚園，並增加資助額，令家長及幼稚園受惠。

教育局發言人表示，基於政府與家長共同承擔成本的原則，全日及長全日制課程家長須支付部分額外費用，在二○一九學年，每期學費中位數約為八百二十港元，較去年僅增加約三十港元，整體學費仍處於低水平。當局強調，在審批學費申請時，主要考慮幼稚園的整體財政和實際營運狀況，主要項目包括薪酬調整、改善師生比例及改善學校設施等。