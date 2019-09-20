你要知：成面粒粒好難搞？暗瘡位置反映身體毛病

「個個都生暗瘡，唔通個個都想生暗瘡？」暗瘡為不少人帶來煩惱，皮膚既痕癢又影響儀容。其實暗瘡成因都有好多種，有些甚至在同一位置「生完又生」。東網找來註冊中醫師譚莉英為大家拆解，不同位置暗瘡位置所反映的身體狀況。

生暗瘡代表身體有毛病？譚莉英指，其實面部不同位置生暗瘡，可以反映本身的健康情況。額頭生暗瘡代表心火盛，通常出現於年輕人讀書壓力，連夜趕功課所致；至於嘴巴唔乖，常吃火鍋、辛辣食物，就會令脾胃濕熱，從而令鼻上生瘡。當遇上空氣污濁，或有抽煙習慣，代表肺部的右邊面頰亦隨之生瘡；相反左邊面代表免疫系統，長期捱夜，工作壓力緊張；而腸胃不佳，飲水不足，暗瘡就會集由在嘴部周邊位置；至於內分泌功能欠佳，例如女士經期前後，男士性生活過盛，下巴就會爆瘡。另外，性格暴躁及易動氣人士，肝火上升亦會令川字紋位生暗瘡。

要避免生暗瘡，首先作息要定時。所謂肝膽相照，譚建議最好在晚上11點前睡覺，否則令膽、肝經無法做到最好修補，引起解毒功能差、內分泌功能失調，導致皮膚形成膿泡瘡。其次肝臟有管理情緒作用，假如受到學業及工作壓力、過勞或夜瞓等影響，都會令肝火上升，從而會令皮膚「燒乾」只出油脂，進一步分泌時令毛孔堵塞，引致粗大及又痕又痛。

此外，飲食同樣是關鍵因素。不少人在未完全轉寒天氣下便食火鍋、麻辣等食物，此舉會令身體熱毒上升，脾胃虛弱，「火鍋可以食好多嘢，雖然口感滿足，但會令脾胃過勞，食咗嘅嘢消化唔到，引起濕滯，濕氣隨着經絡去到面部爆瘡。」最後則是排便習慣，有些人便秘或腸胃不適，容易令排便未如理想，未能排清毒素導致生暗瘡。

體質有別，暗瘡亦有所不同。熱底人士所生暗瘡通常帶痕癢及膿泡瘡，徵狀有「紅、腫、熱、痛」；而寒底人士的暗瘡則屬難褪，就算暗瘡去掉，但很快又在同一位置再生，但形狀則較細小，與熱底徵狀完全相反。

要預防生暗瘡，除了早睡外，亦要忌食煎炸食物，每日補充足夠水分。雖然市面有不少清熱飲品，但譚警告，飲用時必須了解自己上火原因，不要藥石亂投，以免出現反效果，「好似寒底、虛弱、脾胃差嘅人，一定唔可以飲涼茶，否則成晚都要屙夜尿，身體冰寒瞓唔着。」