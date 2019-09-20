Dr.東：寶寶昏迷怎麼辦　父母施嬰兒心肺復甦法有救

寶寶突然呼吸困難或昏迷，急救必須分秒必爭，單靠致電999未必來得及，父母最好有一技傍身，懂得嬰兒心肺復甦法。嬰兒心肺復甦法與成人不同，但過程同樣簡單易學，近日有兒科醫生聯同急症室醫生粉墨登場拍攝搞笑短片，二次創作電影《西遊記之仙履奇緣》經典的「Only You」一幕，帶出一個清晰信息：「在救護車來到之前，唯一能救到寶寶的『只有你（父母）』。」

這段二次創作的影片生動有趣，兒科專科醫生李偉健及香港急症科醫學院院長蕭粵中分別化身孫悟空及唐三藏，兩人十分入戲，蕭粵中更大展歌喉，將電影這經典一幕的歌詞改編成急救嬰兒的做法，簡單易記又上腦。唱完歌後，影片開始解說嬰兒心肺復甦法的教學過程。

當父母發現寶寶呼吸困難、昏迷或遇溺等原因需要搶救時，及時運用心肺復甦法十分重要。首先，父母可用手輕拍寶寶的腳，並嘗試喚醒他，若寶寶沒有反應，要立即呼救及着身邊人致電999。如果嬰兒沒有呼吸，在救護車來到之前，便須進行心肺復甦法，先將嬰兒放在結實的平面上，面朝天，然後將兩隻手指放在嬰兒兩邊乳頭中間的正下方，垂直向下按壓30下。

為寶寶進行心肺復甦法，要掌握適合的力度，向下按壓時深度約4厘米，速度是每秒2次，每次按壓後，要讓胸部彈回正常位置。完成30下心外壓後，便要進行2次人工呼吸，一隻手按着寶寶的額頭，另一隻手托起他的下巴，然後用嘴蓋住嬰兒的口及鼻吹氣。進行人工呼吸時，要明顯見到寶寶的胸部隨吹氣動作而隆起，然後循環再做心外壓。

李偉健表示，嬰兒心肺復甦法與成人不同，最大分別是成人的心外壓要用2隻手掌大力按壓，但嬰兒的心胸細小，只要用2隻手指按壓即可，更簡單易學。成人需進行心肺復甦法，多與心肺功能出問題有關，但嬰兒則多與呼吸問題有關，例如感染又或嬰兒猝死症引起的呼吸問題等。李說，選擇改編「Only You」，目的是提醒父母學習心肺復甦法的重要性，因為即使救護車很快到場，始終不及父母即場急救來得快，這個簡單的急救，或可挽回寶寶的性命。

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