網民熱話：唔放行李放巨型喇叭？　的哥回到「炸機」年代

職業司機每日大部分工作時間在車內度過，有人會在愛車放置裝飾品，不過亦有人有另類選擇。近日網上流傳一張照片，有的士司機在車廂內，竟放置一套大型喇叭，加上車身配上雙氣喉，令全車顯得非常型格，有網民大讚司機「有品味」。

網民Randy Liong發貼文「有啲行家一開後面嚇你一驚...」。從該名網民在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上載一張照片所見，該款的士屬新型特大尾箱的士，車尾空間充夠放置7、8個行李箱。不過司機卻選擇騰空出間，放置一對較行李箱更大的黑色巨型喇叭，非常誇張。

事後引起網民熱烈討論。有人將焦點集中在這兩個喇叭，形容司機「識歎」，「重低音，勁！」、「自己車鍾意點就點，冇客嘅時候可以自己enjoy下」。不過亦有搞笑稱，喇叭似足「雷達」、「我諗起大光燈」。

網民有話說：

Ambrose Yau：令我諗起昔日fing機嘅黃金歲月

余律精：溝死女

Lok Chan：寓工作於娛樂

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