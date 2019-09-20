新iPhone開賣果迷清晨輪候　稱鏡頭設計似三筒

蘋果公司旗下新iPhone 11系列手機今早(20日)首日開賣，售價5999至12499港元。東網記者到中環國際金融中心(IFC)視察，早上7時許已有約50多人到場排隊，等候領取預先在網上購買的iPhone手機。不少上班族特意趁返工前到場取機，有「果粉」絲笑稱購買iPhone如同信仰，認為今年手機的鏡頭設計像麻雀的三筒及四筒，是特色之一。

市民勞先生兩父子成功購買2部新iPhone，勞父指與兒子各自買了iPhone 11 Pro Max及iPhone 11 Pro，自己愛追求不同新款智能手機，並期待今年的鏡頭功能。對於有人形容今年新款的鏡頭設計如同麻雀，2人均認為正是其特色。

曾同學則購買了256GB、白色iPhone 11 Pro，指自iPhone 3G起已開始使用蘋果手機，又會保留舊的iPhone。他認為今年iPhone沒有太大特色，價錢亦較其他品牌高，但鏡頭設計較預期好。而任職牙科助理護士的鄺小姐就購買了銀色iPhone 11 Pro手機，指首次在第一日成功購買新iPhone，「好想快啲用」，並稱最期待是鏡頭的拍攝功能，「女仔通常都係貪佢影相夠靚㗎嘛」。