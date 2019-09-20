廣林苑女子墮樓亡　男親友跪地哭別

今早(20日)8時16分，一名年約60歲女子，於沙田廣林苑A座興林閣墮樓，倒臥大廈平台重創昏迷，救援人員趕抵現場，證實事主已氣絕身亡。消防登上平台，協助舁送遺體至梯間。警方到場調查，聯絡親友到場了解情況。期間一名男親友認屍時跪地痛哭。初步相信事主疑受疾病困擾，而萌生死念。

另外，8時02分，一名姓鄭(65歲)男子於屯門田景邨田樂樓高處墮下，倒臥大廈平台重傷昏迷，保安員報警求助。救援人員接報趕至現場，證實事主已經身亡。警方未有發現遺書，初步調查相信事主由上址高處墮下，事件無可疑。

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