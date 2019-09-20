搵替身呃病假紙赴泰國進修　瑪嘉烈女護判社服令

瑪嘉烈醫院一名女護士為去泰國上自我提升課程，竟找替身扮她去私家診所看醫生，並取得寫上自己名字的病假紙，藉此騙取兩天有薪病假。她早前承認一項串謀詐騙罪，案件今(20日)在西九龍裁判法院判刑，被告被判80小時社會服務令，並須向賠償醫管局2514.9港元。

控罪指被告何凱敏(26歲)於去年6月5日至11日期間，與不知名人士一同串謀詐騙醫管局，即安排被告的替身在6月6日到診所看病，取得證明被告不能在6月7日工作的病假紙，又安排替身在6月8日到診所就醫，取得證明被告不能在6月9日工作的病假紙，並把兩份病假紙上呈被告的主管，從而使醫院管理局批准被告的病假津貼申請。涉及的兩天病假津貼合計逾2500港元。

辯方求情指，被告的感化和社會服務令報告正面，充滿悔意，又稱被告姊姊身患重病，希望法庭判予最低的社會服務令時間，好讓被告珍惜陪伴親人的時光。辯方又指，被告就騙取病假一事須同時面對法庭、醫管局和護士管理局聆訊，儘管她很大機會被吊銷護士牌照，但她仍希望留在醫護行業，繼續貢獻社會。