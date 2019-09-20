「光復屯門公園」再遊行上訴得直　遊行時間縮短

屯門公園噪音問題無日無之，加上大媽唱歌跳舞領打賞問題氾濫。有團體計劃明日(21日)再度舉辦「光復屯門公園」遊行，但遭警方反對。遊行申請人今日(20日)就此向公眾集會及遊行上訴委員會作出上訴；該委員會副主席陳耀莊表示，經過閉門商討後，委員以大多數意見，批准上訴得直，但遊行時間縮短，由原定的下午2時至晚上7時，更改為下午2時至5時。

上訴人巫堃泰表示，連警方都曾承認受大媽表演噪音影響，但16年來卻未有執法。他指早於2003年已經有人於屯門公園作娛樂表演，並有人未經康文署批准而非法受賞、收款和使用大型擴音器，最高峰曾有30隊表演團隊表演。縱使有便衣警員到場監察，但執法行動仍然欠奉，故提出「五大訴求」，包括禁打賞、擴大投訴權、加強執法、正視缺乏設施和檢討公園管理。

巫指，另一遊行申請人林宇軒在申請遊行時，未能提出遊行路線就已經遭警方反對，對此感到失望。代表上訴方面的大律師郭憬憲指，警方指擔心有暴力人士滲透和平遊行，但認為遊行申請人沒有能力處理有關情況，而德國案例指即使有可能出現滲透情況，亦不應禁止遊行。

屯門分區助理指揮官(行政)陳飛雄表示，遊行申請人將路線起點定於新和里足球場，途經屯門公園，終點定為屯門政府合署，預計3000人參加。他指，7月6日的光復屯門行動，有示威者走上輕鐵路軌向警署擲石頭，並在警署入口縱火，「警署1及2樓共有96隻窗被打爛，所有出入口都縱火」，而示威者又佔領馬路，並於公園與反對者作出爭執。陳又多番質疑，申請人無力控制遊行人士，反問：「咁樣嘅行為又係咪和平示威呢？」