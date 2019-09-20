修例風波：觀塘遊行後被捕　劉穎匡等人踢保

上月舉行的觀塘遊行獲發不反對通知書，惟遊行申請人劉穎匡與多名糾察卻於遊行後被捕，劉和部分被捕人士今(20日)赴警署報到時決定拒絕保釋。

劉穎匡表示，當日遊行結束後一行十多人被警方拘捕。他強調申請不反對通知書時，以及當日遊行主題都是為辦和平、合法的活動予居民參與，當日衝突並非在遊行路線上及遊行群眾中發生，認為警方沒有理由將責任推到遊行申請人身上，否則日後沒有人願再申請不反對通知書，有關機制亦告無效。

他又指，獲發不反對通知書合法舉辦遊行，但到遊行解散後卻遭拘捕，反問是否「仲有王法」，強調警方有證據便作出檢控，否則應停止濫捕。

另外，劉穎匡曾就立法會新界東補選提出選舉呈請，早前法庭裁定立法會議員范國威並非妥當當選。劉穎匡稱會尊重任何一方上訴的權利，惟他呼籲泛民主派勿單純考慮保住議席而提出上訴，而是循香港政治制度不堪、反DQ(取消參選資格)及捍衞民主的方向去考慮上訴，若然是依據上述原因作出上訴，相信選民會理解及支持上訴決定，而他亦聽聞范國威的考慮與今日提出上訴的立法會議員區諾軒類似。