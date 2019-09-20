藏冰毒私煙壯陽藥過關　男警認罪候判

交通男警3年前遇上交通意外受傷，服食醫生的止痛藥後仍未能減輕痛症，遂聽從朋友建議嘗試吸食冰毒，最終他在羅湖過關時被截查，揭發他另藏有私煙和偉哥。男警今(20日)在粉嶺法院承認藏毒和管有應課稅品等4罪，餘下的管有吸毒器具罪則獲控方不提證供起訴。裁判官認為有迹象顯示他已吸毒一段時間，將案押後至10月9日判刑，期間索取感化官報告，被告續准保釋。

辯方求情指，被告馬道宸(47歲)原本隸屬交通部，他3年前執勤時，有一架垃圾車漏出潲水令他跣到地上，頸椎受傷，他其後轉任文職，並獲發每月2000港元的傷殘津貼，現時因為本案而停職。辯方指，醫生處方的止痛藥效用不大，所以被告聽從朋友介紹服食冰毒，而本案亦是他首次嘗試，涉及分量不多。

裁判官聞言質疑為何被告要將毒品帶過關，辯方解釋被告只是隨手將毒品放入背包帶回家，裁判官反問：「即係慣咗？」辯方則強調被告只是初次犯案。

裁判官自言不會因為被告的職業而偏袒或歧視他，但認為有迹象顯示他已吸毒一段時間，叮囑他有痛症應循正確途徑處理，現先索取感化官報告，明言若他未能自願戒除惡習，便會將他還押接受強制戒毒。

控罪指被告於今年4月8日，在羅湖管制站海關入境大堂管有一顆含昔多芬的藥物、小量冰毒，以及適用於及擬用作於吸服危險藥物的器具，即玻璃管和膠樽等物品。他另被指管有238支未完稅香煙，並未有向海關人員申報他的行李內藏有上述的未完稅香煙。