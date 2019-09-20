修例風波：示威重創運輸業　政黨促房會停車場減租

修訂《逃犯條例》風波持續逾3個月，嚴重衝擊香港經濟，當中零售業、飲食業及運輸業更成為「重災區」。雖然房屋委員會早前提出向轄下零售及工廠單位租戶提供有關租金優惠，但紓困措施並未惠及運輸業。有政黨今早(20日)一行十多人到房委會總部請願，強烈要求房委會一併減免停車場租金，與運輸業從業員共度時艱。

民建聯立法會議員柯創盛今早連同一行十多人到房委會位於何文田佛光街的總部請願。他們高舉「減免租金，減輕負擔」、「加租勝通脹，心中滿惆悵」的標語，又高叫口號，強烈要求房委會減免停車場租金。

柯指出，現時不少從事運輸業的租戶，甚至商場租戶，均需要將「搵食車」停泊於屋邨停車場，以方便「開工」。不過，連續3個多月的示威，處處堵路，嚴重打擊運輸業從業員的生計。停車場租金開支是運輸業主要經營開支之一，與飲食、零售業的租金無異，此消彼長下令業界經營更艱難。

他續指，歡迎房委會願意與商戶共度時艱，向轄下零售及工廠單位租戶減租，但同時期望房委會亦能體察停車場租戶的困難，一併向他們提供租金優惠，為他們紓困。有見及此，該黨要求房委會向轄下停車場租戶提供50%的租金減免，為期6個月；以及押後停車場恒常租金檢討至租金減免措施完結後才進行。