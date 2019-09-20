健身中心女員工涉逼客買會籍　辯稱事主自願入會

位於銅鑼灣的FFG健身中心職員，去年6月被指以威逼利誘手段銷售健身會籍，海關事後拘捕兩名女員工，指她們作出具威嚇性的營業行為，致使一名九巴站長以逾4.8萬港元購入5年會籍連兩堂健身訓練。案件今(20日)續審，首被告李紫彤(26歲)被裁定一項作出具威嚇性的營業行為罪表證成立。

李出庭自辯時指是事主自己拿着傳單到FFG plus參觀及查詢，她只是按一般程序銷售及安排教練替他作身體分析，事主是自願入會及付款，否認有用過威嚇手段。控方盤問李時質疑，如果事主如她所言是自願入會及付款，毋須游説，為何需要40分鐘才成功過數，李稱列印及填表等都需要時間。

控方較早前也傳召了事主伍梓朗的九巴女同事劉秀芬作供，她稱當日下午約2時收到事主來電，以急促及驚慌語氣表示「畀人帶咗上健身中心」，劉當時正工作故只着伍不要簽任何文件及有需要便報警，於是匆匆收線。

被告供稱，事發時已任職FFG plus銷售員約一年，現仍在同一地點的健身中心工作，但名字已變成Legend Fight and Fitness。

劉其後再收到伍的短訊稱遭健身中心職員「碌咗4萬8」，劉感事態嚴重，着伍要告知父親。劉工作忙完後再致電伍問詳情，但伍未講完電話，旁邊有女聲叫他「唔好打電話」，伍隨即收線。劉再兩次致電伍也沒有接聽，半個鐘後伍始聽電話，但表示「好煩，未搞掂，完咗搵你」。

伍其後約劉同日下午5時見面，伍提出劉周一陪他到健身中心辦理退款，劉反建議伍應報警，伍最終於當晚報警。劉接受首被告盤問時表示，不相信伍會主動上健身中心報堂及消費如此大數目，又指伍一向工作表現淡定，該次通話卻顯得驚慌及無助，十分異常。