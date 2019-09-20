每日一片：紅跑硬Cut迴旋處　惡司機落車找晦氣？

惡就係啱？在迴旋處爭位情況不止香港不時發生，澳門亦不例外。近日網上熱傳一段車Cam片，片中一名紅色私家車在迴旋處強行搶位切線，險與鄰車發生碰撞。不過離奇的是，私家車司機沒有選擇絕塵而去，反而停車與對方舌戰一番後，再閘停對方疑似「找晦氣」。

事發於昨日(19日)晚上約10時。網民Justin Chong將片段上載於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。從車Cam片段可見，事主駕車沿迴旋處外圈準備駛近路口時，一架紅色私家車突然從外圍轉線，在極窄的空間下，企圖在事主車頭爬頭駛出，但事主拒絕相讓，最終迫使紅車急煞。

不過紅車司機似乎並不服氣，從後轉線再度駛向事主座駕旁停車，指摘事主「係咪有病呀？...你揸咩車呀！」事主亦不示弱，反唇相譏，雙方粗口橫飛一輪後，最終紅車司機開車離去。本以為事主告一段落，但紅車駛前百多米後，突然在事主車頭停下，司機更擺出一款來勢洶洶的模樣走近事主，不過片段剛好在此結束，未知事件最終如何了結。

網民幾乎一面倒狠批紅車司機：「好多人錯咗都以為自己啱」、「駕駛態度有問題」，「其實睇地線係咪真係咁難？」不少網民都好奇司機落車原因，紛紛「求下集」，又猜測司機落車動機，「撩交打？」「終於落車認錯」。