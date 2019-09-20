N無津貼擬加碼10%　最快明年7月接受申請

財政司司長陳茂波上月中公布一系列支援企業和市民的措施，邀請關愛基金考慮為俗稱「N無人士」的非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭，提供一次過生活津貼。消息指，政府初步建議以2016年津貼金額按通脹率增加10%，釐訂今次津貼金額，如獲關愛基金通過建議，1人住戶津貼將增至4400港元、2人住戶則8800港元、3人住戶至12,100港元、4人住戶14,300港元、5人或以上住戶劃一加至15,400港元。

消息指，政府建議邀請非政府機構推行計劃，所有申請將重新審核，按住戶人數分流申請，最快明年7月開始接受1人住戶申請，申請期為期9個月，至2021年3月結束，預計受惠住戶逾10萬，人數達27萬人，津貼總額逾10億港元，關愛基金專責小組本月底將開會討論建議。

政府自2013年、2015年及2016年先後3次發放「N無人士」津貼，其中2016年推出的第3次N無津貼，共收到60,983份申請，經核實符合資格有56,440戶，涉及136,249人，發放近4.9億港元津貼。