葵青地區康健中心將投運　設中風心肌梗塞復康服務

食物及衞生局在葵青區設立的地區康健中心將於本月25日投入服務，為區內居民提供健康推廣、資訊及輔導服務，另設有為中風、髖骨骨折及急性心肌梗塞患者而設的社區復康服務，部分服務每次收費約150港元，長者可使用醫療券支付。當局預計，每年可服務5.5萬人次，並已在其他7區覓地興建康健中心，而深水埗及黃大仙將繼葵青區後成為第2批設立康健中心的地區。

中心共有約15名醫護人員，包括護士、物理治療師、職業治療師、營養師等。服務方面設有社區復康服務及慢性疾病管理計劃，獲地區附屬中心醫生診斷的高血壓、糖尿病等患者可獲轉介參與相關計劃，制訂個人化的治療方案，當中的物理、足病、營養飲食等治療收費150港元。

市民到達中心後，先量度血壓、身高等，再接受護士等人員的單對單評估。中心設有不同設施，包括復康及適健區，為市民安排不同運動及進行防跌訓練。

局長陳肇始指，中心每年的資金營運約1億港元，中心以外會有5個附屬中心，將在1年內全面投入服務，主要協助轉介有需要患者到中心接受服務。她指，中心租約期只有3年，承認有不穩定的情況，當局會繼續在葵青區尋找政府物業，以提供可持續服務。

中心位於九龍貿易中心，星期一至六早上10時至晚上8時開放，持有住址證明及身份證的葵青區居民即合資格。