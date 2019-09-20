一屋難求上車不易　近7成人支持重推租管

香港住屋問題嚴峻，政黨調查發現，67.5%受訪者支持政府重推租務管制，就算被視為「反對派」的業主組別，支持重推租務管制也比反對為多。至於向輪候公屋3年或以上、正租住私樓的居民提供租金津貼，則有47%人支持，但反對亦有36.4%，意見分歧。

政黨於本月初電話訪問了511人，除了租管和租津外，為減輕中產租戶負擔的租金扣稅建議，支持比例高達74.8%。就有建議要求政府立法規定所有住宅租賃，業主與租客必須訂立書面租約，受訪者意見相當一致，支持者高達85.7%。過渡房屋是政府現時其中一項支援基層租戶的措施，如果屋企附近興建過渡房屋，45.7%表示不反對，反對的僅15.9%。

立法會議員鄭泳舜說，房屋問題嚴峻，租金亦非常高，市民開始形成共識，認為政府應該干預，租務管制可能是一個出路，而訂立書面租約對劏房戶猶為重要，因為許多個案顯示，劏房戶都是透過口頭協議承租，交了按金也無憑據，租期又不穩定，隨時被迫遷，甚至連按金也不獲退還。

鄭又建議設立居所租金扣稅額，讓租住私樓的納稅人用租金支出扣稅，每年扣除金額上限與居所貸款利息扣稅一樣，同為10萬港元，享用期為20個課稅年。