為家中幼兒洗澡遇天花石屎剝落　彩虹邨居民促重建

房屋委員會重建屋邨進度慢如龜。有觀塘和樂邨及黃大仙彩虹邨居民，今(20日)分別聯同關注團體到房委會請願，要求盡快啟動屋邨重建。

黃大仙區議員莫健榮陪同約20名彩虹邨居民到場，莫指出樓齡58年的彩虹邨老化問題嚴重，屢有單位出現石屎剝落。上月初更有居民為家中幼兒洗澡時，廁所天花剝落重達1公斤多的石屎，幸好當時石屎被電燈線纏住而未發生嚴重傷人意外，涉事家長僅擦傷手腳。

莫即場展示涉事石塊及其他單位剝落的瓦片，直指居民終日為家中隨時剝落石屎而提心吊膽，同時安全受到威脅，加上彩虹邨有不少獨居老人戶，一旦於家中被石塊所傷，容易失救釀成慘劇。莫指出，雖然房屋辦事處能夠為涉事住戶進行維修，但相關維修只屬小修小補，始終治標不治本，促請當局及早重建彩虹邨。

另外，公屋聯會指出目前樓齡57年的和樂邨樓宇狀況殘舊，康樂設施失修，大廈走廊的天花及牆身有多處經修葺的痕迹，加上該邨低層單位接連地面，容易引來鼠蟻入屋，嚴重困擾居民生活，敦促當局盡快啟動重建程序。

聯會亦於本月在和樂邨進行街站訪問調查，共收回409份居民問卷。結果發現約86%居民支持和樂邨重建，另有77%居民贊成以該邨鄰近的新公屋觀塘曉明街項目，作為重建和樂邨的接收屋邨。據悉，曉明街項目可提供約1000個單位，預計2024/25年落成。