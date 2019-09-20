修例風波：6月至今1474人被捕　207人遭落案

反對修訂《逃犯條例》引起的示威活動持續逾百日，警方今午(20日)公布檢控數字，指6月9日至今共拘捕1474人，年齡介乎12至84歲，並落案起訴207人，當中79人被控參暴動、40人被控非法集結。此外，警方共發射約3100發催淚彈，590枚橡膠子彈，80枚布袋彈和290枚海綿彈，在行動中有約250名警員受傷。

警察公共關係科總警司謝振中表示，有人在不同國際場合對警隊作片面及不實指控，對此深表遺憾，而對於網上流傳的惡意中傷、大專院校有人張貼污衊警方海報，指警方殺害及強姦被捕人士等，警方強烈譴責，強調必會追究，呼籲市民不要輕相流言或個別人士片面之詞。

謝又提到記協發出聲明指控警方在9月15日北角暴力事件中未有拘捕向記者施襲人士，質疑警隊偏袒，他反駁指事件中已拘捕33人，當中5人涉嫌襲擊記者，部分人是即場被捕，又提到警方至6月接獲記協轉介27宗沒有提供記者姓名、僅提供新聞機構的投訴個案，至今只有一名記者主動聯絡警方。

被問到會立法會議員何君堯發起明日(21日)到全港各區清潔連儂牆，但取消申請不反對通知書，是否等同以清潔為由就可以被當成非法集結。警方行動部警司方志堅指不知為何相關人士無就活動知會警方，但希望相關活動可以以和平進行。對於撕走便利貼是否構成刑事毀壞，方指，涉及「刑事毀壞」與否，不能一概而論，需視乎事件發生環境及狀況作判斷，另外警方亦要憑犯案的動機及行為，才可判斷對方是否犯法。

另外，國際特赦組織批評警方在反修例示威中濫捕，謝振中指警方非常重視報告，但部分指控非如實反映所有狀況，例如報告未有講述香港過去三個月的複雜環境。