修例風波：教局放生仇警教師　20人校外抗議

嘉諾撒聖心書院教師賴得鐘，早前在社交平台上載寫有仇警字句的圖片引發爭議，其後他就事件致歉，並辭去考評局通識科委員會主席，及香港通識教育教師聯會外務副主席一職。教育局就其教師專業操守個案調查後證實成立，向其發出譴責信。但教育局指賴得鐘因早前已就事件致歉，且一向在教學工作上表現良好，得以保留教席，但警告他如再次作出失德行為，可考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

今日(20日)約4時，約20名反港獨大聯盟成員，在嘉諾撒聖心書院外拉橫額抗議教育局放生賴得鐘，橫額寫上「褫奪辱警教師教籍，教育局須責無旁貸」字句，各人在場叫口號，逗留約20分鐘後和平散去。期間，學校老師及學生亦有觀察現場情況。

參與抗議活動的張女士表示，身為高尚學校的老師，竟然教導學生仇視警察，甚至攻擊警察，是非常不對兼失德，有違教育界專業操守。作為老師不應該有仇警言論，否則日後不單對學生的言論有影響，可能連行為也會有影響。

張女士又指，她作為一名普通市民，亦做過家長，校園內有惡劣言論的老師，將會破壞整個教育體系。因為學生在學校是學習，學生極受教師影響，她對此感到憂慮，希望教育局聆聽市民的聲音修改政策，是否容許老師隨意發表言論而毋須負上責任。