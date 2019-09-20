修例風波：民間記者會斥警方未有執法　示威者被迫向施襲者還手

網民今(20日)發起第13次民間記者會，以「法治淪喪，人民自衞」為主題，指7月21日元朗白衣人、8月5日荃灣藍衣人及9月15日北角福建幫襲擊事件，示威者初時以忍讓、勸籲及報警手段處理，惟警方不但未有執法，反而拘捕被打示威者，令對方襲擊變本加厲，示威者只好還手，強調並非暴力及「私了」，而是自衞。

在炮台山上學的鍾同學指，由於福建幫襲擊地點是其上下課必經之路，每次經過都提心吊膽，又稱9月15日有同學完成課外活動回家時險被打，更有感報警無用：「隨時原告變被告」，稱由於警察無盡保護市民責任，故支持市民自保反抗。

有化名「習武者」的示威者表示，9月15日當日目擊福建幫襲擊市民及示威者，惟5至10米距離外的警方無動於衷，甚至只拘捕示威者。

記者會又播出一段自稱北角居民的影片，指9月14日在北角看到穿藍衣的福建人持五星旗毆打市民，市民報案要求警方拘捕涉案人士，警方仍無行動，只叫街坊冷靜，並讓福建人離去，批評警方選擇性執法。

問及明日(21日)立法會議員何君堯發起的清潔行動，記者會發言人稱何的行動嚴重影響民生，如聖士提反女子中學取消水運會、有小學取消賣旗及有幼稚園取消家長會。

另外，政府宣布舉行對話會，民間記者會發言人指自己不能代表所有示威者，但個人不會參加，因民間訴求已十分清晰，認為政府只是假對話，是爭取時間平息運動的手段。