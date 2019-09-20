豬肉加價交通費上升　8月基本通脹升3.5%

由於豬肉加價及進出香港交通費上升，上月綜合消費物價指數(基本通脹)上升3.5%，較今年7月份升幅(3.3%)為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹按年為3.4%，亦較7月份(3.2%)為高。政府預期，食品通脹在短期內很可能會因為新鮮豬肉價格高昂而維持高企。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在上月按年升幅分別為4.2%、3.1%及2.9%，在今年7月份的升幅則分別為4.0%、3.0%及2.7%。與去年同期價格比較，上月價格錄得升幅的有食品(不包括外出用膳)，升14.2%；住屋，升3.9%；交通，升2.9%；雜項物品，升2.8%；外出用膳，升2.1%；雜項服務，升1.3%。

至於價格錄得按年跌幅的則為電力、燃氣及水，下跌5.2%、耐用物品下跌1.5%和衣履下跌0.6%。煙酒方面價格則與去年同期維持不變。以今年首8個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.8%。

政府發言人表示，上月基本消費物價通脹率上升至3.4%，主要是由於豬肉價格的升幅因新鮮豬肉供應持續遇到干擾而擴大；其他主要項目的價格壓力仍然大致溫和。展望將來，環球通脹溫和及本地經濟增長疲軟應有助整體通脹繼續受控。