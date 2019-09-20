浸大學生刊物代表申法援被拒提覆核　高院不批許可

浸大新聞系學生刊物《新報人》的學生記者，曾在立法會補選期間被拒進入記者區。

浸會大學新聞系學生刊物《新報人》的學生記者，於2016年立法會新界東補選期間，被拒進入新聞中心記者區，時任副編輯許芳文為此申請司法覆核，但政府事後已改變政策，准許學生記者使用新聞中心，高院原訟庭以訴訟淪為學術討論為理由，於去年駁回申請。許不服原訟庭判決提出上訴，上訴庭將於今年11月進行聆訊。不過，法律援助署早前拒絕批出法援給許進行上訴，許因此再申請司法覆核挑戰法援署決定。

法官周家明在上星期開庭聽取許與法援署雙方陳詞後，今日(20日)頒發書面判詞，指其覆核並無合理勝訴機會，因此拒絕批出訴訟許可。

法官表示，申請人第一次申請司法覆核，被原訟庭法官運用酌情權拒絕受理。法援署方面是有理據認為，此案上訴時並無合理的得直機會，因而拒批法援。之後申請人向高院聆案官上訴法援署的決定，結果遭到駁回。法官認為聆案官以他接受署方的論點作為駁回上訴的依據，做法並無問題。而且聆案官此決定，並不能以司法覆核推翻。因此申請人針對被拒批法援的司法覆核並無合理機會勝訴，故法官拒絕給予訴訟許可。