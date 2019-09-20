隨時隨地WhatsApp搵輔導員　戒煙成功率高5倍

WhatsApp可以戒煙？港大醫學院護理學院和公共衞生學院的戒煙治療研究組發現，吸煙人士使用「WhatsApp聊天輔導」結合其他戒煙服務，比起沒有使用聊天輔導的人，戒煙成功率增加，研究結果有助加強現有的戒煙服務。

團隊於2017年6月至9月期間於全港設立68個招募攤位，成功招募1185名吸煙人士參與研究，他們被隨機分組至「干預組」及「對照組」，兩組人士均於其後獲發簡短戒煙建議，「干預組」則可再參與為期3個月的「WhatsApp聊天輔導」。

研究發現，「干預組」中有投入「WhatsApp聊天輔導」的59人中，戒煙率高達20%，比起沒有使用聊天輔導及其他戒煙服務的3.3%高5倍。

港大醫學院護理學院副教授王文炳認為，現時普遍機構僅提供戒煙熱線予用家，但香港人難以在工作期間與輔導員通電，而WhatsApp可供用家隨時隨地尋求協助。輔導員亦能於交談過程中更深入了解用家的吸煙習慣及原因，能因應用家情況提供適切戒煙服務及作出鼓勵。王認為戒煙機構可採用WhatsApp聊天輔導為一個新的戒煙治愈選項，建立常設即時通訊戒煙服務。

煙齡超過20年的鄭先生透過WhatsApp聊天輔導成功戒煙，他指自己曾試過多種戒煙方法均不湊效，認為聊天輔導的實時性可給他心靈上支持，令他充滿動力戒煙。他於戒煙後身體大有改善，身為單車發燒友的他於戒煙前從屯門踩單車至荃灣需時一個多小時，但現時只需時30多分鐘便可完成。