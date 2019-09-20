鋼琴女導師舊愛門前縱火判感化2年　官寄語重新做人

鋼琴女導師梁菀晴與年輕5年男子談姊弟戀，但拍拖半年便分手，他們之後更因女導師懷孕問題起爭執，女方便在舊愛住所外兩度燃點報紙。早前承認2項縱火罪的女被告，今午(20日)在區域法院判感化2年。法官指，接納被告事發時精神狀態導致她判斷失誤而犯案，本案情況特殊，且屬於縱火案中較輕微的一宗，被告重犯機會低。法官並寄語被告珍惜法庭給她的機會，重新做人。

法官引述被告的心理、精神及感化官等報告，指被告事發多年前已證實患有混合焦慮抑鬱症，需定期接受精神治療。而她跟男事主拍拖時，對方差不多每晚都在她家過夜，去年2月被告不滿男方「唔成熟」提出分手，惟分手後才知懷孕，而男方對胎兒態度反覆，起初同意在嬰孩出生後提供經濟支援，後來反悔，亦不肯覆被告的手機訊息。

更甚的是，醫生發現胎兒發育不正常，被告被迫中止懷孕，事件對被告打擊很大，因她一直渴望擁有家庭及生兒育女。

法官引述報告指，事發當天被告十分沮喪，在家中哭哭啼啼，想為胎兒亡靈「做點事」，遂走到男方家門前「燒衣」，被告向感化官否認有意圖報復，感化官建議被告接受感化。