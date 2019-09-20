政Whats噏：幫地產商發聲反對收回土地條例　石禮謙遭批誤導市民

土地供應短缺問題持續多年，外界有聲音要求引用《收回土地條例》增加供應，只係政府一直以避免引起漫長司法覆核為由唔用。最近，建制派多次高調建議引用《條例》覓地建公屋，有聲音認為呢個係政府有意轉軚跡象，不過作為建制派一員嘅地產及建造界立法會議員石禮謙今日(20日)喺電台節目表明反對，形容做法係「打地產商」，製造矛盾。結果惹嚟其他議員反駁，認為目前細節未定，《條例》也可能對地產商有利，批評石誤導。

石話自己雖然係建制派，但如果政府做唔合理嘅事都盲目支持，就會同修逃犯例一樣，暗指會引起社會好大迴響，又指政府目前民望低迷，喺呢個時間推動《收回土地條例》，只係想令市民覺得政府有作為，可惜手段係「打地產商」，認為係製造予盾。

佢仲大鬧政府冇令地產市道同環境可以配合市民住屋需要，只係一心諗住幫市民買樓，直言運輸及房屋局局長陳帆要因此辭職咁話。

不過，另一立法會議員尹兆堅認為，《收回土地條例》並唔會好似《逃犯條例》咁引起極大迴響，事關土地短缺、樓價租金高企係社會上嘅廣泛共識。佢質疑石禮謙「講啲唔講啲」，扮受害者誤導市民，又指目前地產商囤積咗約二千公頃農地，若政府採用《收回土地條例》可以令呢啲農地變成住宅，加上收地都會賺到唔少錢，地產商係有可能係最後得益者。