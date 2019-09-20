創科生活基金申請成功率不足30%　業界批太多關卡太複雜

創新及科技局2017年推出5億港元「創科生活基金」，原意是資助具科技創意、能改善生活的項目，基金至今收到超過100宗申請，不過，在已處理的86宗申請中，僅25宗獲批，成功率不足30%。局方解釋，成功率偏低與申請項目未能結合創新元素及申請人錯估預算有關，局方上月提出優化方案，容許獲免稅的社福機構也可以參與，並減少要提交申請報告的數目。

為期5年的「創科生活基金」，目的是資助令市民生活更方便、舒適及安全，或照顧特殊社群需要的創新及科技項目。過去成功獲批資助的項目包括由理工大學開發、用於兒童的智能便攜式角膜形狀分析系統、為獨居長者設立的智能化照顧系统、人工智能游泳安全及泳姿分析系统，以及促進聾健共融的創新手語交流系統等。各個項目的資助金額介乎70多萬港元至400多萬港元不等。

不過，項目申請成功率僅得29%，創科局總行政主任(創科生活基金)黃慧紫解釋成功率不足30%，不代表基金的申請門檻高，又指是否批出申請，需視乎項目的質素，直言一些只結合簡單科技、無提供創新服務的項目，不符合基金要求。她提醒申請者填寫預算時，需合乎現實及提供具體詳情，期望基金資助的是有質素的項目，結合科技及創新服務，能切實幫助特定群組。

創科局上月起出優化措施，包括把申請資格擴大至按《稅務條例》獲豁免繳稅認可的1.5萬個社會服務機構，以及減少申請者在開發及營運期需要提交的報告數目，由原本8個減至6個。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，申請基金要提交許多報告，「太多關卡，令件事複雜化，是但一樣嘢唔得就影響個申請結果」，加上業界未必熟悉申請要求，部分申請則「為科技而科技」，或未能符合能改善生活的要求。他建議當局化繁為簡，申請機構亦要「貼地啲」，提出可改善生活的項目。