國泰報告6宗氧氣樽洩漏事件　民航處加強非預約抽查

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空表示，已向民航處和警方報備6宗有關存放在國泰或國泰港龍航機的手提氧氣樽出現壓力偏低事件。6宗事件最新一宗發生於本周一(16日)的香港往大阪CX502航班上，事故原因是機艙服務員例行檢查時不小心導致手提氧氣樽漏氣。

國泰表示，在所有事件中，他們立即將氧氣樽重新充氣，並在起飛前由工程師檢查及確認合乎使用規格，重申機組人員及乘客安全並沒有因事件受到任何影響。國泰及港龍嚴正處理事件及內部調查，調查小組亦和所有相關單位及人士跟進此事。執勤所有涉事航班的機艙服務員，在協助調查期間暫停飛行職務，而證實與事件完全無關的機艙服務員則已恢復飛行職務，惟若干員工繼續協助調查。

國泰重申，手提氧氣樽專供執勤機組人員使用，讓他們在飛機氣壓急降情況下，依然能在機艙內行動。

民航處回覆指，早前要求國泰和國泰港龍改善航機上安全設備的查驗程序，但過後仍有發生類似事件，民航處已召見該兩間航空公司的行政總裁，要求進一步提升其他安全檢查程序，已加強對該兩間航空公司的查核，包括非預約的抽查，以確保其嚴格執行相關檢查。

6宗事件如下：

日期/航班編號/航程/詳情

9月16日/CX502/香港－大阪/20支氧氣樽其中1支漏氣，機艙服務員在例行檢查中不小心導致氧氣樽氧氣洩漏

9月4日/KA221/峴港－香港/7支氧氣樽其中1支漏氣

9月1日/KA459/高雄－香港/16支氧氣樽其中1支漏氣

8月30日/KA459/峇里－香港/16支氧氣樽其中1支漏氣

8月18日/CX826/香港－多倫多/22支氧氣樽其中8支漏氣

8月17日/CX826/香港－多倫多/22支氧氣樽其中5支漏氣