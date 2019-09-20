發射台︰病人醫生拳來腳往　内地醫院暴力揭示深層次問題

孩子生病父母當然擔心，但是也不能因為病情沒有好轉而毆打醫生。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集瞄準炮轟這群拳來腳往的病人和醫生，病人把對醫生的不滿訴諸暴力，醫生則只為利益不顧病人死活，形成醫院内的暴力歪風，必須立即正視內地醫療的深層問題。

廣西岑溪一個覃姓男子，帶四歲半肚子痛的兒子到醫院看急症。始料覃先生竟因兒子病情沒有好轉而遷怒鍾姓醫生，初則口角，繼而動武，甚至拿起椅子攻擊對方。過程被閉路電視拍下，他最終被警方帶走。雖然他對自己的行為深感後悔，但亦被行政拘留了十五天。

父母愛子之心不難理解，但因為擔心兒子的病情而出手打醫生，是害了兒子，上演了一幕錯誤的身教示範，難怪有人說「做父母要考牌」。值得留意的是，事件中被打的醫生，雖然被人打倒在地，依然站起來用椅子還擊，亦證明了內地醫療界也不是善男信女。

類似的病人打醫生事件在內地並不罕見，甚至也有好幾宗醫生打病人的案例。節目指出，表面看來可以歸納為單純的暴力行為，但深入來看，其實折射出內地醫療有很多問題。令人最震驚的，莫過於有醫護人員見錢開眼，只關心紅包和利是，懶理病人死活的不良風氣。曾經有醫生在手術中途坐地起價，病人不肯就範，就被狂毆；又有懷疑因為嫌錢不夠，而把產婦的肛門縫合來出氣的事件，實在是名副其實的「白色恐怖」。

內地民眾看病難、看病貴，老百姓平日已經積累了不少怨氣。加上紅包文化盛行，難免會令病人和家屬有錯覺，以為凡是病情沒有起色，就是因為醫生做了手腳，只想找藉口多賺點錢。出手打人固然不對，但要是再不正視內地醫療問題，類似的肢體衝突，只會陸續有來。

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