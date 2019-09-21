訛稱一元買手機　假連結誘付款　東方報警處理

網上近日再流傳一個冒充《東網》的網站，東方已報警處理，並嚴厲譴責相關冒充行為。

東方報業集團（下稱「東方」）去年發現網上流傳一個冒充東方網站《on.cc東網》的網站涉行騙後，近日東方再發現同出一轍的偽冒網站，該網站再度以推廣活動作招徠，聲稱可透過網站內容的連結，用一港元購買手機，懷疑藉此以騙取市民金錢，而去年曾有市民不慎中招被騙。有鑑事態嚴重，東方得悉事件後，昨日已報警處理，並發出嚴正聲明，嚴厲譴責有關冒充行為，澄清有關網站與東方全無關連，從無發布過任何相關內容，市民要提高警覺，切勿誤信。

有讀者近日以電郵向東方表示，發現有一個偽冒《東網》的網站，版面與《東網》「一模一樣」。根據有關假冒網站的連結，進入後即顯示一個偽冒《東網》的港澳新聞版面，載有「這就是香港人怎麼用1港幣買到三星Galaxy S10的」文章，內容聲稱三星電子公司給港人以1港元價錢買三星電話的優惠，並言之鑿鑿描述有人已成功購得電話到手，而文章內附有如何購買的方法，提供所謂活動之官方連結，引人登入另一個頁面，然後輸入電郵地址和密碼。輸入資料之後再按掣進入另一個頁面，受害人以有效信用卡付款完成交易。

雖然該冒充網站的版面抄足《東網》的格式，但其實內裏所有可按入瀏覽新聞的位置，並無連結真正的新聞內容，全部均連接到購買電話的版面。冒充網站的底部有聲稱是「最新FACEBOOK評價」的留言，惟真正《東網》並無有關供留言的位置，而是會顯示最高瀏覽的新聞或相關新聞。

然而，該冒充網站涉行騙的手法與去年9月出現的假網站雷同，去年有市民按該假網站的指示照做，按照有關頁面聲稱的內容，付款後理應會收到確認電郵，惟該市民一直未有收到，分別致電東方和三星查詢才知受騙。

東方嚴正聲明與該網站絕無任何關係或連繫，並對是次冒充行為予以嚴厲譴責。東方已報警處理，並會保留一切法律追究權利。如讀者有任何疑問可致電：36003600查詢。警方發言人表示，接獲報案後，列作行騙案處理，交由大埔警區重案組跟進。

三星電子香港有限公司（三星）呼籲消費者提高警覺，就近日有虛假網站冒充三星名義訛稱進行產品推廣活動，三星與這些虛假網站並無任何關係，提醒消費者保持警惕，以免被虛假網站騙取金錢以及個人資料。