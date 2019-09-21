聲浪問題釀衝突　白衣男街頭暴打2男女童

昨晚(20日)接近11時，屯門龍門路43號龍門居對開近一間快餐店門外，一名身穿白色上衣男子，手持1枝鐵通猛襲一名姓李14歲穿黑衣男童，同行姓梁12歲女童疑亦被「打埋一份」；有網民拍得事發經過，片段所見，持鐵通白衣男子向男童頭部猛扑，男童舉起雙手擋格，現場傳出多下「啪啪」響聲，施襲男子得逞後逃去，事發時附近有多名人士目擊打人過程，男童被人打至頭部流血，手機亦被搶走，女童感頭暈。事發後，有熱心人士曾為遇襲男女童進行初步護理，並陪同2人到醫院接受治療。

現場消息稱，事件中被打的男童，當時正踏着單車進行「踩夜車」活動，過程中並無叫口號或作出其他相關行為。另外，據了解，該男童偕同女友人路經龍門居買消夜之際，有一名戴口罩穿白色上衣男子趨前向男童問路，當時附近亦站有多名同是穿白衣友人，其中2人疑與逞兇白衣男同行。單車男童停下，被對方問及在該處做甚麼，詎料少年回應踩單車後，隨即遭人揮拳襲擊，繼而遭人用硬物施襲。施襲男子傷人後，並把事主手機奪去，與2名同行男子沿河畔公園離去，現場遺下一枝木棍。

警員接報後到場兜截惜無發現，調查後相信2批人因聲浪問題爭執，2男女童繼而遭人施襲，案件列傷人，由屯門警區刑事調查隊跟進，正追查3名年約15至17歲兇徒下落。