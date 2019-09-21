東方日報A1：今日火頭處處　殺氣騰騰

反《逃犯條例》修訂觸發暴力衝突已逾百日，惟港府無力止暴制亂，今日全日高危，全港早午晚都有不同政見人士舉行活動，充滿再次爆發衝突的危機。首先早上有人發起在十八區清潔「連儂牆」，但多區連儂牆連日均發生「埋身肉搏」，下午則有反修例人士成功上訴，再次在屯門「領正牌」發起「光復」行動，晚上亦有紀念7‧21事件兩個月的元朗集會，全部都有機會引發「兩陣對壘」。警方表明會做好應對準備，絕不容許任何暴力，如有人破壞社會安寧，不論背景或政治理念，均嚴正執法。

立法會議員何君堯發起今日舉行總動員「香港清潔日」，聲言目的是「搞好環境衞生，把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁」，舉行時間為早上九時至下午六時，並指需招募大量義工參與。至於下午則有人再次發起「屯門公園再光復」行動，定於二時集合、三時起步，而晚上七時至十一時，則另有人發起在西鐵元朗站舉行7˙21「元朗恐襲兩個月靜坐」。

警方行動部警司方志堅在昨日警方記者會上指，過往三個月有市民以連儂牆的方式表達意見，惟該等地方相對有較高風險，不時發生爭執及打架等，亦有襲擊事件，由六月至昨日，牽涉有關地點的刑事調查案件有四十宗，五十七人被捕，涉嫌在公眾地方打鬥及普通襲擊等。他又指留意到有團體發起今日在全港清潔連儂牆，表示尊重市民表達意見權利，惟千萬勿因政見不同而透過暴力表達意見。

被問到何君堯發起活動卻取消申請不反對通知書，方指不知為何相關人士沒有知會警方該項活動，而撕走便利貼的行為是否牽涉刑事毀壞，他就說不能一概而論，需視乎事件發生當時當刻的情況，以及按犯案動機和當時的行為，才可判斷。

今日過後，明日就輪到機場再次面臨危機。機場警區副指揮官劉榮基指，留意到有人在網上號召，將在明日刻意以交通工具堵塞機場交通，他重申機管局已在上月廿四日獲批延長禁制令，有關行為都有機會干犯藐視法庭罪。他又指，留意到有人網上鼓吹以虛假登機證及機票進入機場大樓，甚至有網上平台有指可售假機票，警方已與持份者溝通，如發現有人用假證，會即通知警方執法，又指有關行為或會觸犯使用虛假文書的罪行。

另外，民航處發言人指留意到網上有人發起在香港國際機場附近放飛無人機，意圖阻礙或干擾機場正常運作，影響航班升降，亦有人發起在本港多處地點測試無線電波，意圖干擾航空通訊，發言人指此等行為不但違法，而且極為危險，提醒市民切勿作出此等行為。