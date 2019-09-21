東網透視：逾2千病人等器官續命　登記捐贈須家屬同意

香港早於1961年起推廣器官捐贈，並在2008年設中央器官捐贈登記名冊，讓有意捐贈的人士可更快捷地按意願作捐贈。醫院管理局資料顯示，截至本月中央器官捐贈登記名冊已登記人數為31.1萬人，每日有超過2000人等待器官捐贈，當中以輪候腎臟捐贈最多，達2318宗；其次是眼角膜，約248宗。

因器官衰竭而需要移植遺體或活體器官續命的病人眾多，但願意捐出器官的數目少，根據醫管局資料，今年上半年，由遺體或活體捐贈的腎臟捐贈作移植合共21宗，肝臟捐贈作移植合共18宗，心臟及肺部的捐贈移植各有2宗。截止今年6月，有64人等待肝臟捐贈，有56人等待心臟移植，另有25人輪候雙肺或單肺捐贈。

能夠移植的器官包括腎、肝、心臟及肺部，組織則包括眼角膜、骨髓及皮膚。市民只需在登記冊的網上專頁登記，即可成為捐贈者，並有責任將捐贈意願告知家人。當病人去世後，死者家屬須在捐贈手術同意書上簽名，確認哪些器官或組織會被取去作移植用途，才可進行相關手術，家屬毋須支付捐贈器官的產生費用。