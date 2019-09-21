東網透視：瀕死換腎獲新生　樂隊女歌手辦音樂會推廣器官捐贈

一舉手、一投足，31歲吳楚晴隨音樂跳動，難以想像她因腎病而瀕臨死亡邊緣。5年來她多次出入醫院，曾吐血昏迷3天，又因藥物引致皮膚嚴重過敏，腎衰竭要換腎續命。她坦言「以為自己等唔到，我諗埋葬禮、想見到邊啲朋友」。幸2年前獲善心人捐出屍腎，令她得到第二生命，她寄語病患者不要輕易放棄，更希望市民願意捐贈器官。下月她將舉辦3場音樂會，向捐贈者及所有同意捐贈器官的家人致意。

7年前楚晴青春少艾，是樂隊歌手，以音樂作伴，惡疾突襲，確診IgA慢性腎炎，「（以為）好似傷風感冒，好快無事」，可是病情日差，試新藥後出現嚴重過敏，皮膚潰爛如90成燒傷，「夜晚好似1000隻蟻咬，痛到我會大叫」，影響睡眠質素，更失去味覺。

病情期後惡化至腎衰竭，先後經歷洗肚及洗血的痛楚，她經常出現頭暈、作嘔，身體十分虛弱，單是步行10級樓梯便要花上逾15分鐘。由於腎衰竭無法進行代謝功能，體內毒素積聚，曾試過睡覺時毒素過高而全身抽搐，咬到舌頭流血，昏迷住院。她媽媽的腎臟本適合捐贈予楚晴，但因楚晴身體欠佳，2次手術均未能進行。由充滿希望至失望，楚晴直言，「以為自己等唔到」。

2年多前一名女病人中風離世，捐出全身器官，當天淩晨楚晴接到醫院來電通知，幸運地她成為7名受贈者之一。她表示，患病期間曾構思康復後首要做的事，因此去年底創辦推廣器官捐贈的非牟利組織「惠比受」，透過音樂及藝術向年輕人及大眾講述經歷和的心情。與死亡曾經近距離接觸，楚晴希望同路人可勇敢面對，明白心情上難免會想放棄，但要記得有身邊人的陪伴，勉勵他人不要輕易放棄，「你放棄咗，身邊人會好難受」。

首個音樂會以「致」為主題，表達對捐贈者、醫護人員、家人和朋友的致謝，並在海報以自己的樣貌、腰部及胸口的疤痕作設計背景，寫上致謝的人名。音樂會下月5日及6日在賽馬會黑盒劇場舉行，大部分門票送贈予腎病組織及器官移植組織，餘下公開發售。