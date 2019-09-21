探射燈：落選鄉村冇份　學童難上網做功課

鋪設光纖計劃涵蓋200多條鄉村，惟仍有地區慘成「落選佳麗」，未被列入資助。其中九龍東鯉魚門寮屋區雖然鄰近市區，但仍未有鋪設光纖。而屯門聯安新村、井頭中村亦同樣未被列入計劃，有居民生活拮据，子女需跑到別人家借WiFi上網，部分則無奈接受高價無線上網計劃。

「成日有居民同我講上網好慢，有時小朋友會做唔到功課。」觀塘區議員呂東孩指，鯉魚門寮屋區有接近3000名住戶，除了老一輩，大約70%至80%有上網的需要，早年曾與政府反映但不果，「3年前我寫信畀通訊辦，叫佢哋加強鋪設光纖到寮屋戶，但佢哋將個波推咗畀固網商，話政府依家無措施，只係會鼓勵商家，唔會強制。」他指，固網商未有以市民便捷為首，斥政府無心協助基層市民。

對於不屬於《鄉郊代表選舉條例》內訂明的鄉村或地政總署公布的《在新界小型屋宇政策下之認可鄉村名冊》的鄉村，通訊辦指一般均位於認可鄉村附近，可隨連接線路至資助計劃所涵蓋的鄉村，改善位於附近其他鄉村的固網寬頻服務。

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